Polizei fasst gesuchten Drogenhändler am Bahnhof in Neu-Ulm

Am Bahnhof Neu-Ulm kontrollieren Zivilfahnder einen Mann aus Gambia und stellen fest: Der 21-Jährige wird gesucht. Die Polizei spricht von einer "nicht alltäglichen Festnahme".

Die Polizei hat am Bahnhof in Neu-Ulm einen gesuchten mutmaßlichen Drogenhändler gefasst. Für die Beamten war es nach eigenen Angaben "eine nicht alltägliche Festnahme".

Zivilfahndern der Grenzpolizei Lindau war am Montagabend gegen 22 Uhr unter den ankommenden Fahrgästen am Bahnhof ein 21 Jahre alter Gambier aufgefallen. Sie kontrollierten den Mann. Ausweispapiere soll er nicht bei sich gehabt haben. Die Überprüfung seiner angegebenen Personalien aber ergab, dass der Mann von der Ausländerbehörde des Alb-Donau-Kreises zur Fahndung ausgeschrieben war.

Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Seit Juli dieses Jahres wurde er deshalb zur Aufenthaltsermittlung in das Fahndungssystem eingestellt. Aufgrund der angedrohten Abschiebung war der seit 2015 in Deutschland lebende Mann aber wohl untergetaucht.

Vorläufig festgenommener Mann wird schlagartig aggressiv

Als die Beamten den Mann nach seinen Ausweispapieren durchsuchten, entdeckten sie insgesamt 100 Gramm Marihuana bei dem 21-Jährigen. Als der vorläufig Festgenommene zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht wurde, soll sich sein Verhalten schlagartig verändert haben. Anfangs soll er friedlich, dann aber zunehmend aggressiv geworden sein. Er soll die eingesetzten Beamten massiv beleidigt und sich der Unterbringung in der Haftzelle widersetzt haben.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete derweil eine Durchsuchung der in Erfahrung gebrachten Anlaufadresse des mutmaßlichen Rauschgifthändlers im nahen Biberach an. Beamte der Baden-Württemberger Polizei durchsuchten zusammen mit den Lindauer Grenzbeamten das völlig verwahrloste Anwesen, das dem 21-Jährigen von einer Bekannten zur Verfügung gestellt worden war.

E-Scooter bei 21-Jährigem gefunden - gehört er ihm oder wurde er gestohlen?

Weiteres Rauschgift konnte zwar nicht aufgefunden werden, jedoch wurde ein aufgefundener E-Scooter zur weiteren Überprüfung sichergestellt. Da kein Nachweis über den rechtmäßigen Erwerb vorhanden ist, gilt es nun zu ermitteln, ob dieser aus einem Eigentumsdelikt stammen könnte, so die Polizei. Weiterhin wurde das Mobiltelefon des Mannes zur Beweissicherung sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der 21-Jährige am Mittwochnachmittag der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt, die einen Haftbefehl erließ. Der bereits mehrfach wegen Rauschgiftdelikten in Erscheinung getretene Mann wurde im Anschluss in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die aus Rumänien stammende Bekannte des Gambiers erwartet nun zumindest eine Anzeige wegen Beihilfe zu dem illegalen Aufenthalt ihres Bekannten. Die weitere Sachbearbeitung des Handels mit Betäubungsmittel obliegt der Kriminalpolizei Neu-Ulm. (AZ)