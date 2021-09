Polizei nimmt Betrunkene mit aufs Revier – dort wird die Frau aggressiv

Eine Betrunkene in hilfloser Lage hat die Polizei am Neu-Ulmer Bahnhof aufgegriffen. Auf der Wache trat die Frau dann nach den Beamten und beleidigte sie.

Zeugen haben der Polizei am Donnerstag gegen 21.20 Uhr mitgeteilt, dass sich am Neu-Ulmer Bahnhof eine Frau in hilfloser Lage befinde. Die alarmierten Beamten trafen dort auf eine 55-jährige, offensichtlich obdachlose Frau, die erheblich alkoholisiert war. Da sie nicht mehr gefahrlos sich selbst überlassen werden konnte, nahmen die Beamten sie zur Ausnüchterung in Schutzgewahrsam.

In den Räumen der Neu-Ulmer Polizei tritt die Frau um sich

Nachdem sich die Frau zunächst ohne Weiteres mit zur Polizeiinspektion begeben hatte, wurde sie in den Diensträumlichkeiten zunehmend aggressiv und beleidigte schließlich mehrere Beamte, so die Polizei. Im weiteren Verlauf leistete sie Widerstand, als die Beamten sie in die Zelle brachten. Sie trat mit den Füßen nach den eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten. Zu Verletzungen kam es nicht.

Gegen die 55-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Nachdem sie ausgenüchtert war, entließen die Beamten sie wieder. (AZ)