Polizei rückt aus gegen vier junge Randalierer

Jugendliche sollen sich an Zigarettenautomat zu schaffen gemacht haben. Sie haben Waffen bei sich.

Am Freitagabend wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm eine randalierende Jugendgruppe gemeldet. Angeblich hatten sich die Vier auch an einem im Steinadlerweg aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Daraufhin rückten mehrere Streifenbesatzungen aus. Tatsächlich stießen die Beamten auf ein Quartett von Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zusätzlich noch Verstöße nach dem Waffengesetz fest, um welche Gegenstände es sich dabei handelte, teilte die Polizei am Wochenende jedoch nicht mit. Nach der ersten Befragung wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben. Ob der Zigarettenautomat im Steinadlerweg tatsächlich beschädigt ist, muss noch ermittelt werden. (AZ)