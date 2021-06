Polizei stellt getunten E-Scooter in Neu-Ulm sicher

Ein Mann hat an seinem E-Scooter einen zweiten Motor verbaut und konnte so deutlich schneller fahren, als erlaubt. Nun erwischte ihn eine Streife der Neu-Ulmer Polizei.

Einen Mann, der auf einem E-Scooter deutlich schneller unterwegs war als erlaubt, hat eine Neu-Ulmer Polizeistreife entdeckt. Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Wiblinger Straße. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem E-Scooter ein zweiter Motor verbaut war. Dadurch erreichte dieser statt den erlaubten 20 km/h eine Geschwindigkeit von ungefähr 45 km/h. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Den 27-jährigen Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)

Lesen Sie dazu auch