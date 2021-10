Polizeiauto in Neu-Ulm auf Fahrt zu dringendem Einsatz gerammt

Trotz Martinshorn und Blaulicht übersieht eine Autofahrerin einen Streifenwagen in Neu-Ulm und fährt in eine Kreuzung ein. Es kommt zum Unfall.

Eine 34-Jährige hat am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr ein Einsatzfahrzeug der Polizei übersehen, der Streifenwagen und das Auto der Frau stießen zusammen und mussten später abgeschleppt werden. Wie die Polizei meldet, war das Polizeiauto auf dem Weg zu einem dringenden Einsatz. An der Kreuzung Reuttier Straße/Bahnhofstraße in Neu-Ulm war die Ampel rot. Der 27 Jahre alte Beamte am Steuer fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Einsatzhorn und mit gemäßigtem Tempo in die Kreuzung ein.

Polizeiauto fuhr im Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn über die Kreuzung

Die 34-Jährige erkannte das Streifenfahrzeug zu spät und fuhr ebenfalls über die Ampel. Die Autos stießen zusammen, dabei entstand nach Schätzungen der Autobahnpolizei Günzburg rund 33.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand – beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (AZ)