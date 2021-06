Neu-Ulm

vor 2 Min.

Polizeieinsatz am Pfuhler Baggersee: Badegäste nehmen Schüsse wahr

Am Pfuhler Baggersee kam es am Mittwochabend zu einem größeren Polizeieinsatz.

Plus Schüsse am Pfuhler Baggersee? Zufahrt und Ortsausgang waren gesperrt. Kurzzeitig herrschte Unsicherheit. Doch schnell konnte die Polizei Entwarnung geben.

Von Michael Kroha

Der Ortsausgang und die Zufahrt waren abgesperrt, ein Großaufgebot der Polizei durchkämmte den angrenzenden Wald: Am Pfuhler Baggersee herrschte am Mittwochabend kurzzeitig Aufregung. "Der Einsatz war am Ende spektakulärer als das Ergebnis", berichtet Wolfgang Wagner von der Neu-Ulmer Polizei.

Themen folgen