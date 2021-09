Polizeieinsatz im Neu-Ulmer Starkfeld: Überfall auf Logistik-Firma gemeldet

Plus Mit mehreren Streifenwagen eilte die Polizei am Sonntag ins Neu-Ulmer Starkfeld. Ein Überfall-Alarm bei einer Spedition wurde ausgelöst.

Aufregung am Sonntagmittag im Starkfeld in Neu-Ulm: Der Polizei wurde ein Überfall auf eine Spedition gemeldet. Zahlreiche Einsatzkräfte machten sich auf den Weg.