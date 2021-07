Polizeischutz und Morddrohungen: Wie groß ist die Gefahr für Hausarzt Kröner?

Plus Weil er Kinder gegen das Coronavirus impft, erhält der Pfuhler Hausarzt Christian Kröner Morddrohungen. Die Abteilung Staatsschutz ermittelt.

Weil er in seiner Praxis im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl Kinder gegen das Coronavirus impft und öffentlich dafür wirbt, erhält Hausarzt Dr. Christian Kröner Morddrohungen. Davon einschüchtern lassen will er sich nicht. Vielmehr dankt er seinen Kontrahenten für die erneute Aufmerksamkeit. Doch wie groß ist die Gefahr für den "Impfluencer"? Ein Polizist, der mit den Ermittlungen vertraut ist, berichtet.