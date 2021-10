Prozess Neu-Ulm: Staplerfahrer ist in Drogengeschäfte verwickelt

Plus Ein 30-Jähriger hat Marihuana verkauft und das Rauschgift selbst konsumiert. Der Richter sieht Chancen auf eine Zukunft ohne Straftaten – und warnt den Mann.

Vor allem sein Geständnis, aber auch seine günstige Prognose fürs weitere Leben haben dazu beigetragen, dass ein 30-jähriger Drogenhändler aus der Region keine Haftstrafe antreten muss, sondern mit zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung davonkommt. Richter Alexander Kessler folgte mit seinem Urteil am Amtsgericht Neu-Ulm sowohl der zu Prozessbeginn erfolgten Absprache mit dem Verteidiger, dem Vertreter der Staatsanwaltschaft und den beiden Schöffen sowie dem abschließenden Antrag des Staatsanwalts, wobei sich auch der Angeklagte und der Verteidiger mit dem Strafmaß einverstanden erklärten.