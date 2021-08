Neu-Ulm

17:55 Uhr

Prozess in Neu-Ulm: Mann rastet bei Verkehrskontrolle in Senden aus

Ein 39-Jähriger soll Polizisten bedroht und beleidigt haben. Aufnahmen einer Bodycam zeigen, wie eine Verkehrskontrolle in Senden aus dem Ruder lief.

Von Michael Ruddigkeit

Es sieht nach einem harmlosen Routinefall aus. Ein Radler fährt in Senden ohne Licht. Eine Polizeistreife bemerkt das und hält ihn an. Die Beamten kontrollieren den Mann. Dann wird die Stimmung aggressiv. Der Radler ist außer sich. Er schreit und beschimpft die Polizisten. Schließlich wird er gefesselt und zur Wache gebracht. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss er sich nun in Neu-Ulm vor Gericht verantworten.

