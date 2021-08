Neu-Ulm

18:00 Uhr

Prozess in Neu-Ulm: Mann soll Pflegekind sexuell missbraucht haben

Plus Ein 55-Jähriger aus dem südlichen Landkreis steht wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Amtsgericht Neu-Ulm. Er bestreitet die Vorwürfe.

Von Michael Ruddigkeit

Am Amtsgericht Neu-Ulm hat am Donnerstag der Prozess gegen einen 55-jährigen Mann aus dem südlichen Landkreis begonnen. Ihm wird vorgeworfen, ein sechsjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Er sagt, die in der Anklageschrift erhobenen Vorwürfe seien falsch.

