Prozess um sexuellen Missbrauch im Landkreis Neu-Ulm endet mit Freispruch

Plus Einem Mann aus dem Landkreis wurde vorgeworfen, sein Pflegekind sexuell missbraucht zu haben. Jetzt ist am Amtsgericht Neu-Ulm das Urteil gefallen.

Von Michael Ruddigkeit

Die Vorwürfe der Anklagebehörde waren massiv: Ein 55-Jähriger aus dem südlichen Landkreis soll ein sechsjähriges Mädchen zwischen März 2019 und Februar 2020 in seiner Wohnung dreimal sexuell missbraucht haben. Es lebte damals bei ihm und seiner Frau als Pflegekind. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe. Jetzt ist in dem Prozess am Amtsgericht Neu-Ulm das Urteil gefallen.

