Neu-Ulm

12:11 Uhr

Radfahrer bekommen am Allgäuer Ring in Neu-Ulm mehr Platz

Die Umlaufsperren für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer am Allgäuer Ring in Neu-Ulm werden umgebaut.

Plus Die umstrittenen Umlaufsperren am Allgäuer Ring werden umgebaut. Was der ADFC davon hält und wie die Aussichten für eine komplette Neugestaltung sind.

Von Michael Ruddigkeit

Seit mehr als als vier Jahren stehen an den Zufahrten zum Allgäuer Ring Umlaufsperren, die Radfahrerinnen und Radfahrer bremsen und dadurch schützen sollen. Die Stangen waren von Anfang an umstritten. 2019 erhielt die Stadt Neu-Ulm dafür sogar den "Goldenen Pannenflicken", einen Negativpreis der Initiative Cycleride, der jährlich für "unzureichende, unzumutbare, unnötige, unbenutzbare und gefährdende Radverkehrsanlagen" verliehen wird. Jetzt tut sich was an dem viel befahrenen Neu-Ulmer Kreisel. Die Stadt baut die Umlaufsperren um. Und was ist mit der Neugestaltung des Allgäuer Rings insgesamt?

