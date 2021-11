Neu-Ulm

14:02 Uhr

Randalierer entblößt sich vor Supermarkt in Neu-Ulm und beleidigt Polizisten

Ein Randalierer hat am Freitagabend Polizisten in Neu-Ulm beleidigt. Er musste die Nacht in der Zelle verbringen.

Ein Betrunkener ist am Freitagabend in einem Supermarkt in Neu-Ulm aggressiv geworden. Als die Polizei kam, zog er sich aus und beleidigte die Beamten.

In einem Lebensmittelmarkt in der Memminger Straße hat ein betrunkener Mann am Freitagabend randaliert. Mitarbeiter riefen die Polizei. Vor dem Supermarkt zog sich der Mann dann plötzlich aus, so die Polizei. Zusätzlich zeigte er sich immer aufbrausender und aggressiver gegenüber den eingesetzten Beamten, den Angestellten und den anwesenden Kunden. Aufgrund dieser Umstände und nachdem die Identität vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, musste der 43-Jährige zum Polizeiauto gebracht werden. Dabei leistete er Widerstand und widersetzte sich gegen die Maßnahmen, so die Polizei. Zusätzlich beleidigte er die eingesetzten Beamten durchgehend mit diversen Schimpfwörtern und Ausdrücken. Neu-Ulmer Polizei findet bei dem Mann verschiedenes Diebesgut Auf der Polizeiinspektion Neu-Ulm erfolgte ein Atemalkoholtest, welcher einen Wert von über zwei Promille ergab. Bei den persönlichen Gegenständen des Mannes fanden die Beamten diverses Diebesgut. Aufgrund der Umstände und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft musste der 43-jährige die Nacht im Polizeiarrest verbringen. (AZ)

