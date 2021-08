Neu-Ulm

Raphael Steber spielt einen Liedermacherabend in Pauls Biergarten

Raphael Steber schreibt sehnsuchtsvolle Lieder und wechselt gerne zwischen den Genres. Zu erleben ist er am 12. August in Pauls Biergarten in Neu-Ulm.

Der Verein Kultur-Casino bietet in Pauls Biergarten, am Donnerstag, 12. August, 19 Uhr, einen Liedermacherabend. Raphael Steber schreibt sehnsuchtsvoll-melancholische Lieder und wechselt zwischen verschiedenen Genres. Mal präsentiert er dem Publikum Balladen, dann spielt er auch politische Songs bis hin zu Ausflügen ins Musikkabarett. Raphael Steber präsentiert in Neu-Ulm sein Album-Debüt In kleinen Geschichten besingt Steber den traurigen Clown Federico, erzählt vom Dieb unter der Dusche und er fragt sich, worüber kleine Fische mit ihren Eltern sprächen. Der gebürtige Allgäuer präsentiert in Pauls Biergarten, am Neu-Ulmer Donauufer, sein 2021 veröffentlichtes Debütalbum "Weitergehen". Raphael Steber singt, spielt Gitarre und Saxofon, sein Bruder Franziskus Gix Steber spielt Keyboard, Alex Stempfle Schlagzeug. Liedermacher-Abend im Neu-Ulmer Biergarten Eine Reservierung unter reservierung@pauls-biergarten.de wird empfohlen. Falls die Veranstaltung wegen Regen entfällt, informiert der Verein über Social-Media-Kanäle und unter www.kulturcasino.de. (AZ)

