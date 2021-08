Schockanrufe in Neu-Ulm: Betrüger spielen mit der Corona-Angst

Abzock-Anrufe in Neu-Ulm: Betrüger geben vor, Ärzte zu sein, und behaupten, ein angeblich naher Verwandter befinde sich wegen COVID-19 im Krankenhaus.

Mit Schockanrufen haben in Neu-Ulm mehrere Betrüger versucht, potenzielle Opfer um hohe Geldbeträge zu bringen. Die Betrüger meldeten sich, so berichtet die Polizei, als vermeintliche Ärzte eines Krankenhauses. Sie gaben an, dass sich ein angeblich naher Verwandter derzeit wegen einer akuten Covid-19-Infektion in Behandlung befinde.

Fake-Anrufe in Neu-Ulm von vermeintlichen Ärzten

Um die Kosten für die Versorgung und Medikamente des Verwandten zu decken, müssten die Angerufenen nun einen hohen Geldbetrag zahlen. Glücklicherweise fiel diesmal niemand auf die Masche der Betrüger herein. (AZ)

