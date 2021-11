Neu-Ulm

06:30 Uhr

Schon wieder gibt es Kurzarbeit bei Evobus in Neu-Ulm

In Zeiten der Pandemie kommt die Busbranche einfach nicht in Fahrt. Wieder wurde im Werk Neu-Ulm Kurzarbeit angemeldet.

Plus Das Neu-Ulmer Buswerk kommt nicht aus der Krise. Der Betriebsrat spricht von "Opfern", die die Belegschaft bringen müsse, um das Jahr 2022 zu überstehen.

Von Oliver Helmstädter

Nach wie vor hat Evobus im Reisebussegment mit einer "sehr herausfordernden Situation" zu kämpfen. Die Marktlage sei weiterhin angespannt und dies spiegle sich in den Auftragseingängen wider. Aus diesem Grund wird die Produktion am Standort in Neu-Ulm – wo vorwiegend Reise- und Überlandbusse produziert werden – ab Dezember 2021 bis voraussichtlich ins erste Quartal 2022 überwiegend ruhen, wie Daimler auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Die produktionsfreie Zeit wird über Kurzarbeit abgedeckt.

