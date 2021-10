Schulleiter wundert sich: Keine Lüftung für das Lessing-Gymnasium in Neu-Ulm

Plus Fachplaner halten mobile Anlagen in der alten Neu-Ulmer Schule für überflüssig, weil überall gut gelüftet werden könne. Nicht nur Direktor Martin Bader ist enttäuscht.

Martin Bader sagt es rundheraus: "Wir sind enttäuscht." Nicht nur der Schulleiter des Neu-Ulmer Lessing-Gymnasiums, sondern auch Schülerinnen und Schüler hatten gehofft, dass die Klassenzimmer mobile Lüftungsgeräte bekommen. Doch das lehnte jetzt der zuständige Kreisausschuss ab und beruft sich dabei auf das Gutachten eines Fachplaners. Der meint, es genüge, einfach nur zu lüften. Dagegen hatten die Sprecherinnen und Sprecher zuletzt Einwände erhoben.