Schwerer Arbeitsunfall in Neu-Ulm: 26-Jähriger stürzt zehn Meter in die Tiefe

Auf einer Baustelle in Neu-Ulm stürzt ein 26-Jähriger zehn Meter in die Tiefe. Der junge Mann kam mit schweren Verletzungen in eine Ulmer Klinik.

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagmorgen in Neu-Ulm ist ein Bauarbeiter schwer verletzt worden. Er stürzte nach Angaben der Polizei zehn Meter in die Tiefe und zog sich dabei mehrere Frakturen zu.

Der 26-Jährige erledigte demnach an einer Baustelle im Bereich Bradleystraße/Grethe-Weiser-Straße Fassadenarbeiten, als er aus circa 10 Metern Höhe in die Tiefe stürzte. Beim Aufprall zog er sich Frakturen am Wirbelkörper, Oberschenkel und Becken zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Ulmer Klinik gebracht.

Da der nicht lebensbedrohlich verletzte Bauarbeiter mitsamt dem Holzgeländer, das zur Absicherung an einem der Balkone angebracht war, abstürzte, wurden die weiteren Bauarbeiten an den Balkonen eingestellt. Die dort angebrachten Sicherheitsgeländer sollen nun nochmals professionell begutachtet und überprüft werden, so die Polizei. (AZ)