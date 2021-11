Schwerer Unfall auf Baustelle: Arbeiter wird von Schalenteil getroffen

Der Bauarbeiter wird bei dem Unfall in Neu-Ulm schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Wie es dazu kam, will nun die Polizei ermitteln.

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Von-Hünefeld-Straße in Neu-Ulm ist am Dienstagmittag ein 43 Jahre alter Arbeiter schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, löste sich ein Schalenteil, das mit einem Kran zu einer anderen Örtlichkeit transportiert werden sollte, vom Haken und stürzte aus einer Höhe von mehreren Metern zu Boden. Der 43-jährige Bauarbeiter wollte dem herabstürzenden Teil noch ausweichen, wurde jedoch von diesem am Rücken getroffen. Er fiel in eine Grube, an deren Rand er sich aufhielt.

Schwer verletzt: Bauarbeiter wurde in Neu-Ulm von Hubschrauber abgeholt

Der Verletzte wurde durch Notarzt und Rettungsdienst aus der Grube geborgen. Mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik gebracht. Die Ermittlungen, wie sich das angehängte Teil von der Krankette lösen konnte, dauern noch an, so die Polizei. (AZ)