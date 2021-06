Schwerer Unfall in Burlafingen: 13-Jähriger wird von Auto erfasst

In Burlafingen ist ein schwerer Unfall passiert. Ein Junge wurde von einem Auto erfasst.

In Burlafingen ist am Dienstagnachmittag gegen kurz vor 16 Uhr ein schwerer Unfall passiert. Ein 13-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Junge im Bereich Maybachstraße / Thalfinger Straße mit dem Fahrrad unterwegs und soll dort die Vorfahrt eines Autos missachtet haben. Es kam zum frontalen Zusammenstoß. Die 57 Jahre alte Fahrerin des am Unfall beteiligten Auto bleib unverletzt. (krom)

Weitere Informationen folgen.

