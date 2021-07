Neu-Ulm

14:16 Uhr

Seehalle Pfuhl ist von Legionellen befallen - das hätte verhindert werden können

Die Seehalle in Pfuhl hat derzeit ein Legionellen-Problem.

Plus Die gefährlichen, stäbchenförmigen Bakterien wurden in Pfuhl in den Duschen gefunden. Das hätte verhindert werden können.

Von Oliver Helmstädter

Duschen über Monate nicht laufen zu lassen, das rächt sich jetzt: Wie die Neu-Ulmer Stadtverwaltung auf Nachfrage bestätigt, wurden erneut Legionellen in der Seehalle in Pfuhl nachgewiesen. Was das bedeutet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen