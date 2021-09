Mann rastet bei Verkehrskontrolle in Senden aus: Jetzt ist das Urteil gefallen

Plus Ein Radfahrer bedroht und beleidigt Polizisten, die ihn bei einer Kontrolle anhalten. Vor dem Amtsgericht Neu-Ulm ist er jetzt dafür verurteilt worden.

Eine Verkehrskontrolle in Senden, die aus dem Ruder lief, brachte einen 39-Jährigen Mann aus dem Landkreis vor Gericht. Weil er Einspruch gegen einen Strafbefehl einlegte, den er erhalten hatte, kam es zum Prozess. Am Amtsgericht Neu-Ulm ist nun ein Urteil gefallen.