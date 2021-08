Neu-Ulm

Sex und Senioren - ein Tabu-Thema: In Neu-Ulm soll sich das ändern

Plus Ein Demenzkranker verliebt sich und eine Seniorin schämt sich für ihre Wünsche: Neu-Ulm will das Tabu-Thema Sexualität im Alter aufbrechen. So soll das klappen.

Von Sebastian Mayr

Ein an Demenz erkrankter Mann verliebt sich im Seniorenheim neu. Seine Frau, die von der Krankheit verschont geblieben ist, fühlt sich wie vor den Kopf gestoßen. "Solche Fälle machen Angehörigen oft sehr schwer zu schaffen", sagt Claudia Sellmer, Seniorenberaterin der Stadt Neu-Ulm. Fälle, die in den Einrichtungen für ältere Menschen immer wieder auftreten. Fälle, die die Stadt dazu bewegt haben, sich dem Thema Sexualität im Alter intensiv zu widmen. Dabei sei "es ist ein grundsätzliches Bedürfnis, das aber ab 65 in der Gesellschaft ausgeblendet wird", sagt Ralph Seiffert.

