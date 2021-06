Sexuelle Belästigung am Badesee Ludwigsfeld: Polizei sucht unbekannten Mann

Die Frau war kurz zuvor in einem Gebüsch nahe des Badesees in Ludwigsfeld beim "Austreten". Dann kam der Mann und belästigte sie.

Eine Frau ist am Sonntagabend von einem mutmaßlichen Exhibitionisten am Badesee in Ludwigsfeld sexuell belästigt worden. Jetzt fahndet die Polizei mit einer Personenbeschreibung nach dem unbekannten Mann.

Die Frau war laut Polizeiangaben zuvor in einem Gebüsch „austreten“, als ein Radfahrer vorbeikam und anhielt. Im Anschluss zeigte der Mann der Geschädigten sein erigiertes Glied vor. Danach entfernte er sich mit dem Fahrrad in Richtung Staatsstraße 2031. Die Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Er wird folgendermaßen beschrieben:

circa 40 Jahre alt,

1,75 Meter groß

männlich,

schulterlange Haare und

Oberlippenbart.

Der bislang unbekannte Täter trug eine blaue kurze Hose und ein helles T-Shirt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

