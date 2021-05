Neu-Ulm

06:30 Uhr

So erlebte Sophie Lüke aus Neu-Ulm ihren Sieg bei "Jugend musiziert"

Plus Einen ersten Preis beim Bundeswettbewerb von "Jugend musiziert" hat Sophie Lüke aus Neu-Ulm geholt. So hat sie die aufregende Zeit erlebt.

Von Dagmar Hub

Es sei bereits ihre fünfte Teilnahme am Wettbewerb "Jugend musiziert" gewesen, erzählt Sophie Lüke. In diesem Jahr aber war alles ganz anders: Corona bestimmte die Regeln des Unterrichts an der Musikschule, die Pandemie prägte auch den Ablauf dieses 58. bundesweiten Musikwettbewerbs von der regionalen Ebene bis zum Bundesfinale, das eigentlich in Bremen und Bremerhaven hätte stattfinden sollen.

Themen folgen