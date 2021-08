Neu-Ulm

vor 17 Min.

So geht es mit der Dauerbaustelle der VR-Bank in Neu-Ulm weiter

Das Gebäude in der Marienstraße neben der Insel ist längst fertig, nur in der VR-Bank-Filiale im Erdgeschoss ist noch Baustelle.

Plus Seit fast fünf Jahren ist die Filiale der VR-Bank in der Marienstraße geschlossen. Jetzt ist allmählich ein Ende der Umbauarbeiten in Sicht.

Von Michael Ruddigkeit

Im zweiten Halbjahr 2017 sollte der Umbau abgeschlossen sein. Das war der Plan der VR-Bank Neu-Ulm für die Filiale in der Marienstraße. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen entstand in dem Gebäude an der Insel eine Art Dauerbaustelle. Während die oberen Stockwerke längst fertig sind und genutzt werden, steht das Erdgeschoss immer noch leer – seit mittlerweile fast fünf Jahren. Jetzt sieht die Genossenschaftsbank allerdings Licht am Ende des Tunnels.

