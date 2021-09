Neu-Ulm

So lief die AfD-Kundgebung mit Beatrix von Storch in Neu-Ulm

AfD-Politikerin Beatrix von Storch sprach bei einem Wahlkampfauftritt auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm.

Plus Die stellvertretende Bundessprecherin der AfD spricht bei einem Wahlkampfauftritt in Neu-Ulm. Etwa 200 Gegendemonstranten protestieren lautstark.

Klima- und Gender-Politik, die Europäische Union, der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan: Die stellvertretende Bundessprecherin der AfD, Beatrix von Storch, rechnet bei einem Wahlkampfauftritt auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm mit der politischen Konkurrenz ab – beibt dabei aber im Ton zurückhaltend. Nach Angaben der Polizei verfolgten etwa 50 Besucherinnen und Besucher die Kundgebung. An einer Gegen-Demo nahmen etwa 200 Menschen teil.

