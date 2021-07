Neu-Ulm

So soll Neu-Ulm für Radfahrer attraktiver werden

Plus Die Stadt Neu-Ulm beschließt ein Radverkehrskonzept, das auch Verbesserungen entlang der Donau und der Reuttier Straße bringen soll. Doch das ist letztlich eine Frage des Geldes.

Von Michael Ruddigkeit

In Neu-Ulm sollen künftig deutlich mehr Bürger aufs Fahrrad umsteigen. Der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr soll auf 20 Prozent steigen. Das hat der Planungs- und Umweltausschuss beschlossen. Das überarbeitete Radverkehrskonzept soll auf einigen Strecken Verbesserungen bringen, unter anderem entlang der Donau. Was von den Plänen wirklich umgesetzt werden kann, ist aber noch offen. Denn das hängt davon ab, wie viel Geld zur Verfügung steht.

