vor 49 Min.

So trotzt die Dorfgemeinschaft Jedelhausen dem Corona-Blues

Plus Der Verein "Dorfgemeinschaft Jedelhausen" lässt seine Mitglieder in der Pandemie nicht im Stich. Das macht sich an den steigenden Mitgliederzahlen bemerkbar.

Von Nicole Kauer

Was macht ein Verein, der das Wort Gemeinschaft schon im Namen trägt, in Zeiten, in denen diese auf der Strecke bleibt? Die Dorfgemeinschaft Jedelhausen tritt dem Lockdown mit unterschiedlichen Aktionen entgegen und versucht, die Bewohner trotz Corona bei Laune zu halten. Das zeigt sich auch an einem Zuwachs von Mitgliedern.

