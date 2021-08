Sommerprogramm: Kasperltheater und ein Coverband-Konzert in Pauls Biergarten

Von Rock und Pop bis zum Theater für Kinder: Der Neu-Ulmer Verein Kultur-Casino kündigt die nächsten Programmpunkte in Pauls Biergarten an.

In "Pauls Biergarten" am Neu-Ulmer Donau-Ufer geht das Sommer-Kulturprogramm weiter. Der Verein Kultur-Casino Neu-Ulm präsentiert dort am heutigen 5. August, 19 Uhr, ein Konzert der Band "Acousticcase". Acousticcase, das sind Günter Stiffel und Wolle Heimes mit Gesang und Gitarre sowie Klaus Feldhoff am Schlagzeug. Die Band spielt Songs von den 60er-Jahren bis heute. Von Simon & Garfunkel über U2 zu Wanda und Neil Young geht die Reise weiter zu Westernhagen, den Beatles und R.E.M. Alles akustisch, unplugged.

Kultur-Casino lädt nun auch Kinder ein

Für Familien, die nicht in den Urlaub gefahren sind, tritt der Künstler Mark Klawikowski am 8. August, 16 Uhr, mit seinem Kasperltheater "Schlabbergosch" in Pauls Biergarten auf. Das etwa einstündige Programm "Kasperl und der listige Fuchs" ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Worum es geht: Die Großmutter überlässt Kasperl und Bello erstmals ihr Haus und fährt weg. Ob das gut geht? (AZ)