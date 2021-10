Spanner filmt Bub in Umkleidekabine im Neu-Ulmer Hallenbad

Im Neu-Ulmer Hallenbad hat ein Unbekannter mit seinem Handy einen Elfjährigen in einer Umkleidekabine gefilmt. Als er ertappt wurde, flüchtete er.

Im Umkleidebereich des Neu-Ulmer Hallenbads neben dem Landratsamt soll ein Unbekannter heimlich Filmaufnahmen gemacht haben. Am Sonntag gegen 17.45 Uhr bemerkte ein elfjähriger Bub beim Umziehen, dass eine Person aus der Nachbarkabine sein Handy unter der Trennwand hindurchhielt. Der Junge wurde offensichtlich gefilmt.

Die Neu-Ulmer Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Der Elfjährige sprach den Unbekannten daraufhin an und wandte sich an Mitarbeiter. Der Mann konnte jedoch vor Eintreffen der alarmierten Streife flüchten. Zeugen, die Angaben zur Tat beziehungsweise zu dieser Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neu-Ulm, Telefon 0731/8013-0, in Verbindung zu setzen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er soll um die 50 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß sein. Er hatte eine Stirnglatze und trug eine Brille. Er soll von kräftiger Statur sein. Der mutmaßliche Täter trug einen lilaroten Pullover, Jeans und braune Halbschuhe. (AZ)