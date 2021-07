Spektakulärer Unfall in Neu-Ulm: Auto bleibt am Baum stecken

In Neu-Ulm hat sich ein spektakulärer Unfall ereignet. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Auto aber blieb am Baum stecken.

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Memminger Straße in Neu-Ulm ereignet. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein 84-Jähriger war mit seinem Ford Focus in Richtung Gerlenhofen unterwegs. Von einem Rettungswagen, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Einsatz war, ließ sich der Autofahrer ablenken.

Sein Wagen kam in der Folge rechts von Fahrbahn ab und kracht gegen einen Baum. Dort blieb das Auto in gut einem Meter Höhe am Stamm stecken.

Der Fahrer wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. Ein Abschlepper kam und nahm den Ford Focus mit. (thhe)