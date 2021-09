Sperrung droht: Tennishalle im Steinhäule Neu-Ulm ist marode

Plus Der Neu-Ulmer Tennisverein NTK Blau-Weiß Neu-Ulm bangt um die Wintersaison: An der Halle nagt der Zahn der Zeit, wenn Schnee fällt, könnte das Holzkonstrukt einstürzen.

Dem Tennisverein NTK Blau-Weiß Neu-Ulm droht eine wichtige Einnahmequelle auszufallen. Wie die Stadt Neu-Ulm auf Nachfrage mitteilt, sei die Standsicherheit der Halle bei möglichen Schneelasten gefährdet. Eine Sperrung droht.