Spontanbesuch wieder möglich: Landratsamt Neu-Ulm ändert Regeln

Ab 2. November sind Spontanbesuche ohne Voranmeldung im Landratsamt Neu-Ulm wieder möglich. Das gilt aber nicht für alle Anliegen.

Das Landratsamt Neu-Ulm passt seine Zugangsvoraussetzungen für den Besuch der Behörde und seiner Außenstellen an. Bis jetzt waren aufgrund der Corona-Pandemie – abgesehen von wenigen Ausnahmen wie in der Kfz-Zulassungsstelle – nur Besuche nach einer vorherigen Terminvereinbarung möglich.

Ab Dienstag, 2. November, können auch wieder Spontanbesuche am Hauptsitz in der Kantstraße sowie den Dienststellen in der Neu-Ulmer Messerschmittstraße und in Illertissen vorgenommen werden. In diesem Zusammenhang gilt es, folgende Regelungen zu beachten:

Bürgerinnen und Bürger sollten generell im Vorfeld einen Termin vereinbaren. Spontanbesuche sind auch möglich, außer in diesen Fachbereichen: Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht, Soziales und Senioren sowie Jugend und Familie. Diese Bereiche kümmern sich zum Beispiel um Fragen zu Unterhaltsvorschuss, Beistandschaft, Amtsvormundschaften, Allgemeiner Sozialer Dienst , Wohngeld, Asylbewerberleistungen, Seniorenangelegenheiten, Aufenthaltsbescheinigungen und weiteres. Bei Anliegen in diesen Fachbereichen bitte im Vorfeld unbedingt einen Termin vereinbaren. Hintergrund ist, dass sich gezeigt hat, dass durch Terminvereinbarungen Fälle unter anderem entsprechend vorbereitet und dadurch zügiger bearbeitet werden können. Zudem gibt es kaum Wartezeiten.

Termine für die Zulassungsstellen Neu-Ulm und Illertissen gibt es online

Für die Kfz-Zulassungsstellen in Neu-Ulm und Illertissen besteht neben Besuchen ohne Termin auch die Möglichkeit, online einen Termin zu vereinbaren.

Der Haupt- und der Hintereingang (Zugang Parkplatz) in der Kantstraße 8 werden ohne Zugangskontrolle für Bürgerinnen und Bürger geöffnet, ebenso wie das Landratsamt Illertissen und die Dienststelle in der Messerschmittstraße.

Die Dienstgebäude St. Michael (DiMi) in der Kantstraße 8 können nicht frei betreten werden. Hier bitte zuerst an der Tür klingeln.

In der Dienststelle Albrecht-Berblinger Straße bleiben die Zugangskontrolle und die vorherige Terminvereinbarung weiter bestehen. Hier sind aufgrund der engen räumlichen Verhältnisse aktuell leider keine Spontanbesuche möglich.

Das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske beim Besuch ist in allen Bereichen verpflichtend. Außerdem sind die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. (AZ)

