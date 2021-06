Neu-Ulm

Stadt Neu-Ulm führt Tempo 30 in Finningen und Steinheim ein

In der Dorfstraße in Finningen herrscht künftig durchgehend Tempo 30. Und auch in Steinheim müssen Autofahrer vom Gas.

Plus In der Vergangenheit sind die Pläne für eine Geschwindigkeitsreduzierung in Finningen gescheitert. Warum es jetzt geklappt hat.

Von Michael Ruddigkeit

Tempo 30 in Finningen: Da war doch mal was? Richtig, eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung hat der zuständige Ausschuss des Neu-Ulmer Stadtrats bereits vor sechs Jahren beschlossen. Doch nach einer Intervention der Rechtsaufsicht musste der Beschluss wieder aufgehoben werden. Jetzt haben Verwaltung und Stadträte einen neuen Anlauf unternommen. Und auch in Steinheim sollen Autofahrer runter vom Gas.

