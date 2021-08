Stadt Neu-Ulm sucht neuen Stadtschreiber für 2022

Plus Zum zweiten Mal sucht die Stadt Neu-Ulm nach einem Schriftsteller und vergibt ein Stipendium.

Wie viel Poesie steckt denn in Neu-Ulm? Wie viel Inspiration, wie viele Abenteuer und Einfälle kann Ulms kleine Schwesterstadt einem Künstler bieten? Genau das soll im Jahr 2022 wieder ein Stadtschreiber erforschen. Zum zweiten Mal sucht die Stadt Neu-Ulm nach einem Schriftsteller und vergibt ein Stipendium.