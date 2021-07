Stadt Neu-Ulm will nun doch Lüftungsgeräte für Schulen und Kitas

Plus Zunächst wollte die Stadtverwaltung keine Luftfilter anschaffen. Doch nach dem Beschluss des bayerischen Kabinetts sieht es nun wieder anders aus.

Möglicherweise bekommen die Kitas und Schulen der Stadt Neu-Ulm in absehbarer Zeit doch noch mobile Luftfilter. Am Dienstagabend hat der zuständige Ausschuss für Bildung, Familie und Kultur zumindest grundsätzlich befürwortet, dass solche Geräte angeschafft werden. Dabei sah es zunächst nicht danach aus. Wie geht es nun weiter?