Stadtradeln: Neu-Ulmer radeln wieder für den Klimaschutz

Neu-Ulm ist im Juni wieder bei der Aktion Stadtradeln mit dabei. So können interessierte Bürger mitmachen.

Die Stadt Neu-Ulm beteiligt sich von Montag, 7. Juni bis Sonntag, 27. Juni, an der Aktion Stadtradeln. Mitmachen können alle, die zum Schutz des Klimas in die Pedale treten möchten und in der Stadt Neu-Ulm wohnen, arbeiten, einem Verein angehören, hier zur Schule gehen oder an der Hochschule studieren.

Sinn und Zweck der Kampagne ist es, dass Teams aus unterschiedlichen Bereichen 21 Tage lang in ihrer Freizeit oder auch beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen und sich somit CO2-neutral fortbewegen. Übergeordnetes Ziel: Die Teilnehmer leisten in und für ihre Kommune einen Beitrag zum Klimaschutz und setzen ein deutliches Zeichen für das Radfahren in ihrer Stadt.

Mitmachen können Einzelpersonen oder Gruppen. Egal ob privat, aus Vereinen, Organisationen oder Unternehmen. Die einzige Maßgabe: Es müssen Teams mit mindestens zwei Teilnehmern gebildet werden. Einzelpersonen haben die Möglichkeit, einem bereits bestehenden Team beizutreten, mit anderen Einzelpersonen ein Team zu gründen oder aber im offenen Team der Stadt Neu-Ulm teilzunehmen.

Voriges Jahr machten in Neu-Ulm 475 Radlerinnen und Radler mit

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, selbst begeisterte Radfahrerin, unterstützt das Stadtradeln „Das Fahrrad ist ein attraktives und sportliches Verkehrsmittel, das einem in weiten Teilen sehr viel Unabhängigkeit und auch Flexibilität verschafft. Wer radelt tut nicht nur sich und seiner Gesundheit etwas Gutes, sondern hilft gleichzeitig auch das Klima zu schützen und unsere Straßen vom motorisierten Verkehr zu entlasten“. Die Oberbürgermeisterin geht mit guten Beispiel voran und tritt als Captain des Teams „Stadt Neu-Ulm – Verwaltung und Stadtrat“ kräftig in die Pedale. „Richtig toll wäre es, wenn wir die Teilnehmerzahl von 475 Radelnden im vergangenen Jahr heuer noch toppen und auch bei den Kilometern noch eins drauf setzen könnten. 2020 haben wir in Neu-Ulm gemeinsam 104.451 Kilometer geradelt. Ich bin mir sicher: Da geht noch mehr!“

Wie sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Stadtradeln anmelden

Während des dreiwöchigen Aktionszeitraums tragen Radelnde die klimafreundlich zurückgelegten Kilometer einen Online-Radlkalender ein oder tracken diese direkt beim Radeln über die App. Die Teilnehmer können in Neu-Ulm, aber auch außerhalb der Stadtgrenzen radeln. Wichtig ist nur, dass die Beteiligten nicht gleichzeitig an einem anderen Radwettbewerb teilnehmen.

Weitere Informationen zum Stadradeln gibt es im Internet unter www.stadtradeln.de/neu-ulm. Hier können sich interessierte Teams und Einzelpersonen ebenso anmelden wie über die kostenlose Stadtradeln-App. Personen ohne Internetzugang können sich auch telefonisch bei der Stadtverwaltung anmelden: 0731/7050-1030.

In diesem Jahr beteiligt sich auch der Landkreis Neu-Ulm am Stadtradeln. Der Aktionszeitraum im Kreis ist vom 5. bis zum 25. Juli. Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer können auch bei diesem Termin mitradeln und Kilometer sammeln. (AZ)

