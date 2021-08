Stadtschreiber-Stipendium: Wer wird Neu-Ulm 2022 literarisch beschreiben?

Plus Zum zweiten Mal vergibt die Stadt Neu-Ulm ein Stadtschreiber-Stipendium für Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Was die Bewerber mitbringen müssen.

Wie viel Poesie steckt denn in Neu-Ulm? Wie viel Inspiration, wie viele Abenteuer und Einfälle kann Ulms kleine Schwesterstadt einem Künstler bieten? Genau das soll im Jahr 2022 wieder ein Stadtschreiber gründlich erforschen.