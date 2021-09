Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm baggern Tausende Tonnen Kies aus der Donau

In der Donau beim Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm wird wieder gebaggert. Dort werden Tausende Tonnen Kies herausgeholt.

Gut 45.000 Tonnen Kies werden ab Montag, 4. Oktober, an den ehemaligen Schopperplätzen beim Edwin-Scharff-Haus am Neu-Ulmer Ufer aus dem Fluss gebaggert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Dezember. Das teilten die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) mit. Inzwischen habe sich in der Donau wieder viel Ballast angesammelt. Vor allem der Donauzufluss Iller schwemme auf seinem Weg aus dem Gebirge je nach Wasserstand Kies an. Das Ausbaggern gehört zu den Unterhaltspflichten der Stadtwerke, die an der Böfinger Halde ein großes Wasserkraftwerk betreiben.

Die Kiesbank in der Donau am Neu-Ulmer Ufer ist 300 Meter lang

Auf rund 300 Meter Länge und 30 Meter Breite ist die Kiesbank beim Edwin-Scharff-Haus seit der jüngsten Baggerung angewachsen. Zunächst wird Kies vom Ufer aus zu einer Fahrstraße für die Laster aufgehäuft. Danach beginnt die eigentliche Baggerung. Täglich werden dann bis zu hundert Kipperladungen Kies über das Jahnufer und die Dammstraße abgefahren. Die SWU hat die Dammstraßenbewohner über die Aktion separat per Brief informiert. Für das Ausbaggern wenden die SWU rund 150.000 Euro auf. (AZ)