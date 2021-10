Neu-Ulm

13:00 Uhr

Steigen jetzt in Neu-Ulm auf breiter Front die Gebühren?

Die Parkgebühren werden in Neu-Ulm voraussichtlich steigen, denn die Stadt braucht dringend Geld. Auch andere Gebühren sollen in die Höhe gehen.

Plus Die Stadt hat nicht genügend Geld, um den Haushalt des nächsten Jahres zu finanzieren. Deshalb werden wohl die Gebühren steigen.

Von Ronald Hinzpeter

In Zeiten allgemeiner Preissteigerungen werden die Bürgerinnen und Bürger in Neu-Ulm voraussichtlich auch noch an anderer Stelle stärker zur Kasse gebeten: bei Gebühren, Entgelten und Eintrittspreisen. Das hat weniger mit der momentan anziehenden Inflation zu tun als vielmehr mit der klammen Stadtkasse. Um den kommunalen Haushalt finanzieren zu können, fehlt das Geld, weil Steuereinnahmen weggebrochen sind. Nun müssen auf anderen Wegen Finanzmittel beschafft werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

