Streit auf offener Straße: 51-Jährige schlägt Frau mit der Faust ins Gesicht

Im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen ist am Sonntag ein Streit zwischen zwei Frauen eskaliert. Eine 51-Jährige schlug ihrer Kontrahentin ins Gesicht.

In der Ludwig-Thoma-Straße in Offenhausen ist es am Sonntagvormittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 51 und einer 59 Jahre alten Frau gekommen. Nach Angaben der Polizei schlug die jüngere der beiden ihrer Kontrahentin am Fahrbahnrand mit der Faust so heftig ins Gesicht, dass diese mehrere Prellungen und Kratzer davontrug.

Die Tatverdächtige war laut Polizei Neu-Ulm erheblich alkoholisiert

Die Verletzungen mussten durch Rettungskräfte begutachtet und behandelt werden. Hintergrund ist laut Polizei ein seit Längerem währender Streit zwischen den beiden Frauen. Die Tatverdächtige stand dem Polizeibericht zufolge erheblich unter Alkoholeinfluss. (AZ)