Streit in Asylunterkunft im Starkfeld: Mann zieht Messer aus der Hosentasche

Vor einer Asylbewerberunterkunft im Starkfeld in Neu-Ulm kommen zwei Männer in Streit. Es folgt ein Gerangel. Einer von ihnen zückt ein Messer.

Bei einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend in einer Asylbewerberunterkunft im Starkfeld in Neu-Ulm sind zwei Bewohner verletzt worden. Sie trugen nach Angaben der Polizei diverse Schürf- und Kratzspuren an Händen, Hals und Gesicht davon. Eine weitere Behandlung sei aber nicht notwendig gewesen.

Die Ermittlungen der Beamten hätten demnach ergeben, dass die zwei Bewohner vor der Unterkunft gemeinsam alkoholische Getränke konsumiert hatten und es dann aus bislang unbekanntem Grund zu einer verbalen Streitigkeit kam. In dessen Verlauf soll es zwischen den beiden Männern zum Gerangel gekommen sein.

Der 27-Jährige soll hierbei ein Messer aus der Hosentasche gezogen und mit dem Griffstück mehrmals auf seinen 21-jährigen Mitbewohner eingeschlagen haben. Gegen beide Männer ermittelt nun die Polizei wegen Körperverletzung. (AZ)

