Neu-Ulm

vor 31 Min.

Sucht im Lockdown: Wie Berater Betroffenen durch die Pandemie helfen

Plus Belastungen haben in der Corona-Pandemie zugenommen, das Risiko für Suchtverhalten ist gestiegen. Die Suchtberatung der Diakonie Neu-Ulm hat darauf reagiert.

Von Sebastian Mayr

Was die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen wirklich ausgelöst haben, werden wohl erst die kommenden Monate zeigen. Schon im vergangenen Sommer haben Fachleute aus Nürnberg und Mannheim in einer Befragung herausgefunden, dass die Menschen mehr rauchen und mehr Alkohol trinken. Eine Entwicklung, die auch die Suchtberaterinnen und Suchtberater der Diakonie Neu-Ulm beobachten. Eine Entwicklung, die erst nach und nach deutlich sichtbar werden dürfte: Nach der Erfahrung der Diakonie vergeht einige Zeit, bis die Symptome einer Sucht so deutlich zutage treten, dass Menschen deshalb Hilfe suchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen