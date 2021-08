Swing, Oldies und Rock 'n' Roll in Pauls Biergarten in Neu-Ulm

"Casino Swing meets Big Daddy" lautet das Motto am 20. August. Jens Blockwitz tritt auf mit dem Sänger Tom Lee.

In Pauls Biergarten am Neu-Ulmer Donauufer findet am Freitag, 20. August, ein Konzert statt unter dem Motto: "Casino Swing meets Big Daddy". Nach einem Interview mit der Band "Big Daddy 59" in Kalifornien im Jahr 2013 hielt Jens Blockwitz, stellvertretender Leiter der Musikschule Neu-Ulm, mit deren Sänger Tom Lee Kontakt. 2020 sollte schon ein Konzert in Deutschland stattfinden, das aber der Pandemie zum Opfer fiel. Nun ermöglicht der Verein "Kultur-Casino" dieses musikalische Treffen, da Tom Lee für einige Tage in Deutschland zu Gast ist. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Swing in Pauls Biergarten in Neu-Ulm

Blockwitz und Lee versprechen einen musikalischen Trip in die goldene Ära des Rock 'n' Roll. 80er-Hits wie "Money for nothing" oder "Ebony and Ivory" werden im Stil der 50er-Jahre neu interpretiert. Da wird aus mancher 80er-Popballade ein heißer 50er-Rock-'n'-Roll-Song. Ergänzt wird die Songliste mit Oldies und Hits von Little Richard und Jerry Lee Lewis. Falls das Konzert witterungsbedingt ausfallen muss, findet es am 24. August ebenfalls um 19 Uhr statt. Eine Reservierung unter reservierung@pauls-biergarten.de empfehlen die Veranstalter. Infos auch auf www.kulturcasino.de (AZ)

