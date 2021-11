Neu-Ulm

vor 32 Min.

Täter drohten mit Schusswaffe: Einbruch in Ludwigsfeld wirft Fragen auf

Plus Unbekannte brechen in eine Wohnung in Ludwigsfeld ein und bedrohen zwei Brüder mit einer Pistole. Die Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Von Michael Kroha

Ein Großeinsatz der Polizei hat am Donnerstagvormittag im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld reichlich Aufsehen erregt. Mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber wurde nach zwei Einbrechern gefahndet. Sie waren zuvor in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Memminger Straße eingedrungen und bedrohten dort zwei Brüder mit einer Schusswaffe. Der Fall wirkt etwas merkwürdig und wirft auch den Ermittlern Fragen auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen