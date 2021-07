Tauchgerät im Wert von 6000 Euro am Gurrenhofsee gestohlen

Ein Tauchgerät im Wert von 6000 Euro wurde am Gurrenhofsee in Neu-Ulm gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Gurrenhofsee in Neu-Ulm ist am Wochenende ein Tauchgerät im Wert von circa 6000 Euro gestohlen worden. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise geben können.

Demnach erstattete am Sonntagmittag ein 49-Jähriger Anzeige bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, da sein Tauchgerät gestohlen wurde. Der Geschädigte hatte das Tauchgerät unversperrt am Samstagabend auf dem Gelände des Tauchclub Senden am Gurrenhofsee abgestellt. Am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr stellte er den Diebstahl fest.

Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Gurrenhofsee verdächtige Personen wahrnahmen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)