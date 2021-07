Neu-Ulm

06:30 Uhr

Tini Prüfert swingt auf der Caponniere und verneigt sich vor Hildegard Knef

Plus Auf der Caponniere swingt, singt und jazzt es wieder. Tini Prüfert, vielen bekannt vom Theater Ulm, gibt ihr Neu-Ulmer Konzert-Debüt.

Von Veronika Lintner

Plötzlich hat der Himmel wieder Lust auf Blau, nach Tagen unter der Dauerregenwolke. So beginnt das dritte Caponniere-Jazz-Konzert 2021, auf der Open-Air-Bühne in Neu-Ulm, mit einer glücklichen Künstlerin: „Sonnig“, findet Tini Prüfert diesen Abend. „Sehr sonnig.“ Die Sängerin blinzelt hoch ins Blaue, vielleicht zur fernen Münster-Silhouette, sie blickt auf die kantigen Wohnblöcke und Balkone rundum. Dann lässt sie den Abend zünden: Die Sängerin – bekannt vom Theater Ulm – singt eine Hommage an Hildegard Knef, an große Chanson-Kultur, mit Lust am Swing.

