Tourismus-Branche in Neu-Ulm steckt nach wie vor tief in der Krise

Die Tourismus-Bilanz für 2020 in Neu-Ulm und Ulm fällt noch schlechter aus, als befürchtet. Unterm Strich steht für die UNT ein Minus von 1,34 Millionen Euro.

Plus Im Finanzausschuss zieht die städtische Tochtergesellschaft UNT eine Bilanz des vergangenen Jahres. Wie der Tourismus wieder in Schwung kommen soll.

Von Michael Ruddigkeit

Für die Tourismusbranche war das Corona-Jahr 2020 ein Desaster. Die Zahl der Übernachtungen sank um 46,9 Prozent auf unter eine halbe Million. Bei den Gästen aus dem Ausland war der Rückgang noch größer. Die Bettenbelegungsquote in Ulm und Neu-Ulm sank von 47,4 Prozent im Jahr 2019 auf 27,5 Prozent. Jetzt hat Dirk Homburg, Leiter Kommunikation der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT), die Jahresbilanz im Neu-Ulmer Finanzausschuss vorgelegt. Dabei zeigte er auch auf, wie die städtische Tochtergesellschaft wieder in die Erfolgsspur kommen will.

